Вестник Кавказа

На севере Грузии произошло землетрясение на 3,3 балла

Грузия
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Землетрясение магнитудой 3,3 балла зафиксировано на севере Грузии. Информации о пострадавших не поступало.

В Грузии зафиксирована сейсмическая активность на 3,3 балла. 

По данным национального центра сейсмического мониторинга, подземные толчки были выявлены в 20:40 по местному времени. Эпицентр активности был расположен в районе села Уканамхари в регионе Мцхета-Мтианети. 

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. 

Отметим, что вчера два сильных землетрясение магнитудой от 5,2 до 5,7 баллов были зафиксированы в районе иранского Керманшаха. Пострадавших не было.

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