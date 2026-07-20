На севере Грузии произошло землетрясение на 3,3 балла

Землетрясение магнитудой 3,3 балла зафиксировано на севере Грузии. Информации о пострадавших не поступало.

В Грузии зафиксирована сейсмическая активность на 3,3 балла.

По данным национального центра сейсмического мониторинга, подземные толчки были выявлены в 20:40 по местному времени. Эпицентр активности был расположен в районе села Уканамхари в регионе Мцхета-Мтианети.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Отметим, что вчера два сильных землетрясение магнитудой от 5,2 до 5,7 баллов были зафиксированы в районе иранского Керманшаха. Пострадавших не было.