Мишустин назвал важным стимулировать спрос на российскую продукцию

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей встречи с руководством Фонда развития промышленности заявил о необходимости активного стимулирования спроса на российскую продукцию.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на рабочей встрече с директором Фонда развития промышленности Романом Петруцей поручил активнее стимулировать спрос на российскую продукцию. Об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам прошедших во вторник переговоров.

Глава кабинета министров назвал ФРП важным институтом развития, который помогает формировать современное высокотехнологичное производство в стране за счет применения широкого инструментария, включая льготное финансирование, экспертизу проектов и содействие в подборе дополнительной государственной поддержки.

"Очень важно продолжать, в том числе и стимулирование спроса на именно российскую продукцию, активнее поддерживать создание в стране в том числе импортозамещающих производств, помогать в реализации инвестпроектов в обрабатывающих именно отраслях с высокой добавленной стоимостью, модернизации предприятий, повышении конкурентоспособности отечественной продукции"

- Михаил Мишустин

Он также добавил, что результаты работы фонда регулярно встречаются в ходе рабочих поездок по регионам. Данная продукция также представлена на крупнейшей промышленной выставке "Иннопром" в Петербурге.

Напомним ранее в ходе официальных выступлений президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что одной из ключевых целей государства является укрепление технологического и промышленного суверенитета России.