В Дагестане завершат реконструкцию 38 км электросетей до конца года

В Шамильском районе Дагестана до конца года полностью обновят более 38 км воздушной линии электропередачи для стабильного снабжения светом десятков тысяч жителей.

В Дагестане специалисты "Дагэнерго" отремонтируют линию электропередачи 110 кВ в Шамильском районе до конца 2026 года. Об этом сообщили в ПАО "Россети Северный Кавказ".

Работы пройдут в рамках реализации программы повышения надежности электросетевого комплекса региона. На эти цели будет направлено свыше 1,3 млрд рублей.

Ремонт повысит надежность электроснабжения более 70 тыс жителей Тляратинского, Цунтинского, Шамильского районов и Бежтинского участка, а также 210 социальных учреждений, включая больницы, ФАПы, школы и детские сады.

Реконструкция ЛЭП проходит в несколько этапов и полностью завершится до конца текущего года. В ходе первого этапа специалисты обновили 13 км ЛЭП, а в рамках второго энергетики уже заменили 77 дефектных опор и 8,9 км ветхого провода.

Отметим ПАО "Россети Северный Кавказ" обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ и осуществляет технологическое присоединение потребителей на территории Северо-Кавказского федерального округа.