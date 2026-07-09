Израиль отказался от признания "геноцида армян"

Израиль не будет рассматривать вопрос признания "геноцида армян" на очередном заседании парламента страны – инициативу парламентариев заблокировал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Израиль убрал из повестки очередного заседания Кнессета (парламента страны) голосование о признании "геноцида армян" из-за давления Азербайджана, пишет израильская газета Haaretz.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заблокировал голосование после того, как советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев связался с его офисом. Израильские чиновники уже заверили азербайджанскую сторону, что вопрос снят с повестки"

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В офисе главы МИД Израиля Гидеона Саара утверждают, что голосование отменили не из-за того, что в процесс вмешался израильский премьер, но альтернативного объяснения не дают. При этом Саар подчеркнул: "Есть решение правительства, оно одобрено единогласно и не будет изменено".

Напомним, ранее мы писали о том, что в МИД Азербайджана выступили с заявлением, призывающим Израиль пересмотреть решение о признании "геноцида армян". Баку отметил важность исторического подхода к сложной проблеме без политизации.

Баку призвал Тель-Авив более осторожно подойти к оценке трагических событий 1915 года в Османской империи и пересмотреть решение о признании "геноцида армян". В МИД Азербайджана подчеркнули, что подобные шаги не способствуют нормализации в регионе.