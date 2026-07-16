Возвращение рейсов AZAL в Россию приведет к росту турпотока - РСТ

​Туристический поток в Азербайджан продолжит расти благодаря скорому возвращению прямых рейсов авиакомпании AZAL в города РФ, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

​Представители туристической отрасли в России прогнозируют существенный рост поездок в Азербайджан благодаря скорому возвращению авиарейсов AZAL в РФ. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии.

​Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов анонсировал планы в ближайшее время восстановить отмененные в 2025 году рейсы в РФ.

​В компании "Алеан" отмечают, что по итогам первого полугодия 2026 года объем продаж туров в республику практически достиг показателя всего 2025 года, а общая динамика постепенно приближается к уровню 2024 года.

​В пресс-службе туроператора добавили, что дальнейший рост рынка будет зависеть от количества новых рейсов, их частоты и географии вылетов, а дополнительным стимулом для поездок традиционно станет проведение гонок "Формулы-1" в Баку.

​Напомним ранее в 2025 году AZAL прекратил полеты из Баку в 10 городов РФ – Грозный, Махачкалу, Сочи, Минеральные Воды, Владикавказ, Нижний Новгород, Самару, Саратов, Уфу и Волгоград.