Вестник Кавказа

Трампа рассердила критика Нетаньяху возможной сделки с Турцией по F-35 – СМИ

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Axios: Трамп был рассержен критикой Нетаньяху возможной сделки с Турцией по F-35. Израильский премьер считает, что поставки самолетов нарушат баланс сил в регионе.

Лидер США Дональд Трамп "пришел в ярость", когда узнал, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выступает против поставок истребителей F-35 Израилю, передает Axios.

По информации источника, Трамп считает, что израильский премьер не должен вмешиваться в переговоры между Вашингтоном и Анкарой по этому вопросу. 

Ранее Нетаньяху заявил, что поставки Турции истребителей "пятого поколения" нарушают баланс сил на Ближнем Востоке, отметив, что у Анкары якобы есть "агрессивные намерения". Свою позицию израильский премьер также изложил Трампу во время телефонного разговора. 

Отметим, что это не первая напряженность между США и Израилем за последнее время. Стороны также разошлись по иранскому вопросу: Тель-Авив настаивал на более жестких действиях против Ирана, тогда как США искали дипломатические инструменты.

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