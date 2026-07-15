Трампа рассердила критика Нетаньяху возможной сделки с Турцией по F-35 – СМИ

Axios: Трамп был рассержен критикой Нетаньяху возможной сделки с Турцией по F-35. Израильский премьер считает, что поставки самолетов нарушат баланс сил в регионе.

Лидер США Дональд Трамп "пришел в ярость", когда узнал, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выступает против поставок истребителей F-35 Израилю, передает Axios.

По информации источника, Трамп считает, что израильский премьер не должен вмешиваться в переговоры между Вашингтоном и Анкарой по этому вопросу.

Ранее Нетаньяху заявил, что поставки Турции истребителей "пятого поколения" нарушают баланс сил на Ближнем Востоке, отметив, что у Анкары якобы есть "агрессивные намерения". Свою позицию израильский премьер также изложил Трампу во время телефонного разговора.

Отметим, что это не первая напряженность между США и Израилем за последнее время. Стороны также разошлись по иранскому вопросу: Тель-Авив настаивал на более жестких действиях против Ирана, тогда как США искали дипломатические инструменты.