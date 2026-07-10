Китай и Пакистан призвали США и Иран прекратить огонь

Главы МИД КНР и Пакистана провели встречу в Шанхае. В ходе нее было подчеркнуто, что обе стороны призывают США и Иран отказаться от боевых действий и выбрать дипломатический путь решения вопросов.

Китай и Пакистан выступают за немедленное прекращение боевых действий между Соединенными Штатам и Ираном. Об этом сказано в сообщении, распространенном МИД Китая после встречи в Шанхае главы министерства Ван и с заместителем премьер-министра, главой МИД Пакистана Исхаком Даром.

"Стороны призвали участников конфликта немедленно прекратить враждебные действия, преодолеть трудности, устранить помехи, возобновить контакты и диалог и стремиться к заключению всеобъемлющего мирного соглашения путем переговоров"

– китайский МИД

В ходе встречи руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что достигнутый Вашингтоном и Тегераном меморандум о взаимопонимании на первом этапе дался нелегко.

"Мир уже близок, нельзя допустить, чтобы усилия пропали даром, и тем более нельзя потерять уже достигнутое"

– Ван И

Помимо этого, он оценил роль Исламабада в посредничестве, подчеркнув, что Пекин продолжит поддерживать усилия.

В свою очередь, Исхак Дар сообщил, что Пакистан готов продолжать содействовать прекращению огня и возвращению конфликтующих сторон за стол переговоров.