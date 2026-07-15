Вестник Кавказа

Лавров и Байрамов обсудят развитие отношений РФ и Азербайджана

Лавров и Байрамов обсудят развитие отношений РФ и Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Перспективы развития отношений России и Азербайджана будут обсуждаться на встрече глав МИД двух стран в Москве. Также стороны обсудят актуальные вопросы региональной повестки.

В пятницу, как ожидается, состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, который 16-17 июля находится в РФ с официальным визитом, следует из публикации на сайте российского МИД.

"Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня"

– МИД России

Российско-азербайджанские отношения "поступательно развиваются в духе традиций дружбы и добрососедства", а "повседневная совместная работа выстраивается на основе принципов равноправия, взаимоуважения" и взаимного учета интересов, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Визит главы МИД Азербайджана рассматривается Москвой в контексте продолжения доверительного двустороннего политического диалога и дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества России и Азербайджана.

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