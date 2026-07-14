США нарастили поставки сыра из РФ до исторического максимума

Поставки сыра из России в США стали рекордными в этом году. За пять первых месяцев года США импортировали сыра на $134 тыс.

Соединенные Штаты нарастили до рекордного уровня импорт сыра из России с начала 2026 года. Стоимость поставок составила $134 тыс, информирует американская статслужба.

За январь-май прошлого года американские предприниматели завезли сыра из РФ на $96 тыс. Таким образом, в годовом выражении сумма импорта выросла в 1,4 раза.

Сообщается, что поставки стали максимальными с 1992 года. При этом российский сырный импорт составил менее 1% в общей структуре поставок этого продукта. Главным поставщиком сыра в США является Италия с показателем в $211 млн.