Вестник Кавказа

США нарастили поставки сыра из РФ до исторического максимума

США нарастили поставки сыра из РФ до исторического максимума
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поставки сыра из России в США стали рекордными в этом году. За пять первых месяцев года США импортировали сыра на $134 тыс.

Соединенные Штаты нарастили до рекордного уровня импорт сыра из России с начала 2026 года. Стоимость поставок составила $134 тыс, информирует американская статслужба. 

 За январь-май прошлого года американские предприниматели завезли сыра из РФ на $96 тыс. Таким образом, в годовом выражении сумма импорта выросла в 1,4 раза.  

Сообщается, что поставки стали максимальными с 1992 года. При этом российский сырный импорт составил менее 1% в общей структуре поставок этого продукта. Главным поставщиком сыра в США является Италия с показателем в $211 млн.

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