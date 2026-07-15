Ереван и Вашингтон обсудили экспорт армянской сельхозпродукции

Руководитель зарубежной агрономической службы министерства сельского хозяйства США Дэниел Уитли встретился с посол Армении в Вашингтоне Нареком Мкртчяном, сообщила пресс-служба армянского посольства.
Согласно публикации дипломатической миссии, стороны обсудили аспекты сотрудничества Еревана и Вашингтона в сфере сельского хозяйства.
В частности, провели обсуждение возможностей экспорта армянской продукции в Соединенные Штаты.
"В ходе встречи были Мкртчян и Уитли обсудили вопросы расширения сотрудничества между Арменией и Соединенными Штатами в сфере сельского хозяйства. Рассмотрены возможности экспорта армянской сельскохозяйственной продукции на рынок США, процедуры доступа к рынку, действующие нормативные требования, а также предпосылки для стимулирования экспорта"
– посольство Армении в США
Кроме того, в рамках встречи посол и глава ведомства рассмотрели перспективы установления деловых контактов между частными компаниями обеих стран в сфере агропромышленного комплекса.