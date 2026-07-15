Вестник Кавказа

Ереван и Вашингтон обсудили экспорт армянской сельхозпродукции

Ереван и Вашингтон обсудили экспорт армянской сельхозпродукции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посол Армении в США встретился с главой американского сельскохозяйственного ведомства и обсудил с ним возможности экспорта армянской продукции в Соединенные Штаты.

Руководитель зарубежной агрономической службы министерства сельского хозяйства США Дэниел Уитли встретился с посол Армении в Вашингтоне Нареком Мкртчяном, сообщила пресс-служба армянского посольства.

Согласно публикации дипломатической миссии, стороны обсудили аспекты сотрудничества Еревана и Вашингтона в сфере сельского хозяйства.

В частности, провели обсуждение возможностей экспорта армянской продукции в Соединенные Штаты.

"В ходе встречи были Мкртчян и Уитли обсудили вопросы расширения сотрудничества между Арменией и Соединенными Штатами в сфере сельского хозяйства. Рассмотрены возможности экспорта армянской сельскохозяйственной продукции на рынок США, процедуры доступа к рынку, действующие нормативные требования, а также предпосылки для стимулирования экспорта"

– посольство Армении в США

Кроме того, в рамках встречи посол и глава ведомства рассмотрели перспективы установления деловых контактов между частными компаниями обеих стран в сфере агропромышленного комплекса.

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