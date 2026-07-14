Вестник Кавказа

МИД РФ призвал россиян к осторожности в странах Персидского залива

Остров Пальма
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Россиянам следует соблюдать максимальную осторожность в странах Персидского залива, сообщили в МИД РФ. В ведомстве советуют обходить стороной потенциально опасные районы.

МИД России разместил на своем официальном сайте заявление, в котором дало рекомендации находящимся в странах Персидского залива соотечественникам.

В ведомстве отметили, что им следует соблюдать максимальную осторожность и принимать дополнительные меры личной безопасности,

"В связи с эскалацией боевых действий в регионе Персидского залива призываем российских граждан соблюдать максимальную осторожность, принимать дополнительные меры личной безопасности, поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками, внимательно следить за оповещениями/предупреждениями местных властей, сообщениями МИД и загранпредставительств России"

– МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве также настоятельно рекомендовали россиянам избегать потенциально опасные районы и приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре.

"При угрозах ударов ракет/БПЛА (следует – прим. ред) незамедлительно укрыться в безопасных местах, воздерживаться от распространения в соцсетях кадров работы ПВО и последствий атак – с учетом административной/уголовной ответственности в странах региона"

– российский МИД

Напомним, в последние дни Соединенные Штаты и Иран регулярно обмениваются ударами. США атакуют объекты, расположенные на территории Исламской Республики. Целями же иранских ударов становятся американские объекты, которые находятся в странах Персидского залива.

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