Садовое кольцо встало из-за массовой аварии

Сегодня днем в Москве произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, которое фактически парализовало одну из главных транспортных артерий столицы - Садовое кольцо.

В центре Москвы на Садовом кольце сегодня днем произошла крупная авария с участием трех автомобилей, которая затруднила движение транспорта, сообщает столичный Дептранс.

"На внешней стороне Садового кольца (в районе поворота на 2-й Смоленский переулок) произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются"

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ДТП повлекло за собой затор на внешней стороне Садового кольца, который растянулся на 2,4 км – движение на шестиполосной трассе идет лишь по четырем из них, передает Газета.ru.

В Дептрансе посоветовали столичным водителям заранее планировать свой маршрут с учетом дорожной ситуации, говорится в сообщении.