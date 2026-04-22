Полсотни человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции

В результате ДТП с туристическим автобусом в Турции пострадали почти 50 человек. Авария случилась в провинции Чанаккале.
В воскресенье, 24 мая, в западной части Турции попал в ДТП туристический автобус. Об этом пишут местные средства массовой информации.
Согласно предварительной информации, транспортное средство следовало из Анкары в Чанаккале.
"Направлявшийся из Анкары в Чанаккале туристический автобус по неизвестной причине вылетел с трассы в поле и перевернулся у деревни Йылдыран провинции Чанаккале"
– газета Turkiye
В результате происшествия пострадали 46 человек – водитель и 45 пассажиров. Всех их доставили в медицинские учреждения.
Жизни пострадавших ничего не угрожает.