Под Анкарой разбился военный вертолет

Минувшей ночью во время учебного полета в Турции потерпел крушение военный вертолет CH-47, это подтвердили в министерстве национальной обороны страны. Причины авиакатастрофы пока неизвестны.

"Транспортный вертолет CH-47, принадлежащий Командованию армейской авиации нашей страны, потерпел крушение по неизвестной причине во время выполнения учебного полета в районе Анкара/Темелли"

К счастью, обошлось без жертв, передает Trend.

Оборонное ведомство страны начало расследование, цель которого – установить причину аварии. Пока в военном ведомстве страны воздерживаются от комментариев.

Напомним, CH-47 - американский тяжелый военно-транспортный вертолет, который широко эксплуатируется с начала 1960-х годов. Он состоит на вооружении более 20 стран мира.