Граждане Азербайджана, пострадавшие в Азовском море, идут на поправку – МИД АР

Азербайджанские моряки, получившие ранения во время военных ударов по коммерческим суднам в Азовском море, в ближайшие дни будут выписаны из клиники – их состояние улучшается. Дипломаты Азербайджана готовят им новые документы для возвращения на родину.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджанской Республики проинформировало об улучшении физического состояния граждан, выживших во время беспилотной атаки на коммерческие корабли в Азовском море.

В МИД АР подчеркнули, что представители консульского отдела азербайджанской дипмиссии незамедлительно выехали на место событий, как только появились сведения о гибели и травмах граждан Азербайджана в результате нападения на судна в Азовском море. Сейчас они работают в Ейске, где находятся госпитализированные азербайджанские моряки.

Сейчас выжившие во время инцидента находятся в удовлетворительном состоянии. Ряд моряков в ближайшие дни готовятся выписаться из клиники. Для всех выживших граждан Азербайджана оформляются новые документы взамен утраченных, чтобы они могли вернуться на родину.

Идентификация тел погибших в ходе атаки пока не завершена.

В МИД АР отметили, что ведомство находится в постоянной координации с российскими органами по всему спектру вопросов связанных с погибшими и пострадавшими в Азовском море гражданами Азербайджана.