Вестник Кавказа

США опровергли заявления Ирана о контроле над Ормузом

США опровергли заявления Ирана о контроле над Ормузом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители ВС США официально опровергли утверждения КСИР Ирана о контроле над Ормузским проливом, подчеркнув, что маршрут остается открытым для международного судоходства.

В США опровергли заявления о том, что Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контролируют Ормузский пролив. Об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

По данным ведомства, коммерческие суда продолжают проходить через международный водный путь при поддержке американских военных. Отмечается, что с начала мая силы США содействовали безопасному проходу через Ормузский пролив более 900 судов.

"Факт заключается в том, что Иран не контролирует Ормузский пролив. Международный водный путь остается открытым для транзита, несмотря на угрозы и атаки КСИР"

- CENTCOM

Ранее военное командование Ирана заявило, что южный маршрут через Ормузский пролив, проходящий вблизи побережья Омана, заминирован.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1000 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.