США опровергли заявления Ирана о контроле над Ормузом

Представители ВС США официально опровергли утверждения КСИР Ирана о контроле над Ормузским проливом, подчеркнув, что маршрут остается открытым для международного судоходства.

В США опровергли заявления о том, что Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контролируют Ормузский пролив. Об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

По данным ведомства, коммерческие суда продолжают проходить через международный водный путь при поддержке американских военных. Отмечается, что с начала мая силы США содействовали безопасному проходу через Ормузский пролив более 900 судов.

"Факт заключается в том, что Иран не контролирует Ормузский пролив. Международный водный путь остается открытым для транзита, несмотря на угрозы и атаки КСИР"

- CENTCOM

Ранее военное командование Ирана заявило, что южный маршрут через Ормузский пролив, проходящий вблизи побережья Омана, заминирован.