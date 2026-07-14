Ормузский пролив и война 2026: что будут делать Иран, США и Ирак?

Расскажем, каковы масштабы и цели атак США и Ирана, что сейчас происходит в Ормузском проливе, могут ли США захватить южные острова Ирана, как война США и Ирана влияет на Ирак, а также что происходит между США и Ираном сейчас.

Каковы масштабы и цели атак США и Ирана?

К 21 июля американские силы наносили удары по иранской территории уже десять ночей подряд, сразу же встречая ответ Тегерана в виде атак по американским базам в ближневосточных странах. Самый последний раунд ударов США продолжался пять часов. Далее иранские силы с помощью ударных дронов нанесли удары по американской авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне и по объектам США в Кувейте. Кроме того, Тегеран активизировал ракетные удары по целям в Иракском Курдистане.

Основная цель текущих ударов США по Ирану - лишить КСИР и ВС ИРИ возможности атаковать международное судоходство. Именно поэтому большинство целей сосредоточено на военных и стратегических объектах: командных центрах, радиолокационных станциях, пусковых установках ракет и беспилотников, а также системах ПВО. Однако после десяти ночей последовательных атак ситуация в Ормузе остается в тупике: пролив продолжает оставаться фактически закрытым, судоходство резко сократилось, а иранские силы продолжают наносить удары по судам, нарушившим запрет на проход. Таким образом, возобновление боевых действий США не привело к перелому, а лишь закрепило состояние затяжного противостояния.

На Капитолийском холме уже появляются вопросы к достоверности информации, предоставляемой Пентагоном американскому лидеру Дональду Трампу. Глава Белого дома неоднократно заявлял об отсутствии военной угрозы со стороны Исламской Республики, однако уже десять дней подряд США ведут масштабные бомбардировки для подавления этой угрозы. Возникает очередное противоречие между риторикой президента и действиями военных. Ключевая сложность для администрации заключается в том, что текущий конфликт превращается в затяжную войну, против которых Трамп активно выступал в своей предвыборной кампании. Вместо быстрой и решительной операции США оказались втянуты в изнурительную серию боестолкновений, не имеющую очевидного завершения.

На фоне этого в Вашингтоне обсуждаются планы дальнейшей эскалации, включая увеличение интенсивности авиаударов и даже возможное наращивание военного присутствия. Однако вариант наземной операции вроде как был исключен самим Трампом и не рассматривается в качестве реального сценария. Таким образом, текущая стратегия Вашингтона ограничивается воздушными и морскими атаками, которые, судя по развитию событий, не могут кардинально изменить ситуацию, при этом втягивая США в затяжной конфликт.

Что сейчас происходит в Ормузском проливе?

По состоянию на 21 июля Ормуз остается перекрытым для судоходства. Военный источник ИРИ сообщил, что ситуация в Ормузе не изменится, пока американцы не прекратят враждебные действия, и что до тех пор экспорт приостановлен. Сегодня КСИР заявил об остановке двух нефтяных танкеров, пытавшихся пройти через Ормуз. КСИР возложил на США вину за взрывы на танкерах, утверждая, что по неверному маршруту их направила американская сторона. Иранские военные призвали компании не полагаться на указания США при прохождении Ормуза.

Эскалация привела к серьезным последствиям для мировых энергетических рынков. К 16 июля транзит через пролив упал до трех танкеров в день - наименьшего показателя с мая. При этом с начала мая Центком способствовал транспортировке около 900 торговых судов и 450 млн баррелей нефти. В первой половине июля объемы экспорта сырой нефти и конденсата из Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Кувейта и ИРИ увеличились примерно на 16% относительно среднесуточных показателей за июнь, достигнув отметки в 12 млн баррелей в день. Но после возобновления ударов потоки через пролив начали замедляться. Государства будут вынуждены опять сокращать добычу, что уменьшит объемы экспортируемой сырой нефти. Даже после восстановления экспорт оставался примерно на 32% ниже довоенного пика февраля.

Могут ли США захватить южные острова Ирана?

Вопрос о возможном захвате американскими войсками иранских островов в Ормузе вновь оказался в центре внимания после того, как вчера Трамп снова не исключил такую возможность. В марте, американские чиновники сообщили, что Минобороны США готовится к рейдам на остров Харк, через который проходит около 90% экспорта сырой нефти Ирана. Разговоры о захвате затихли после подписания меморандума, но вновь вернулись после интервью Трампа.

Даже ограниченная операция по захвату небольшого острова потребовала бы первоначального контингента в 5-10 тысяч человек с учетом боевых подразделений, ПВО, инженерных войск, логистики и медподдержки. Эти силы действовали бы под прямым огнем с иранского материка, а снабжение потребовало бы постоянной военно-морской защиты и превосходства в воздухе.

Хотя на Ближнем Востоке размещено около 50 тысяч американских военнослужащих, даже в случае успешного захвата островов США столкнулись бы с серьезными проблемами. Удержание территории под непрерывными атаками превратило бы американскую операцию в кошмар. Более того, захват островов сам по себе не остановил бы способность Ирана нарушать судоходство в проливе. Любая попытка захвата островов была бы расценена Тегераном как особенно взрывоопасная эскалация, поэтому это скорее теоретический сценарий в данной ситуации.

Как война США и Ирана влияет на Ирак?

Ирак оказался в сложном положении, пытаясь балансировать между своими союзниками - США и Исламской Республикой. В середине месяца Вашингтон посетил иракский премьер-министр Али аз-Заиди. Ключевым вопросом переговоров стало требование Вашингтона о разоружении проиранских вооруженных группировок в Ираке. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что углубление торговых и оборонных связей между США и Ираком напрямую зависит от действий Багдада по укреплению суверенитета и разоружению вооруженных формирований. Аз-Заиди обязался разоружить все вооруженные группировки, действующие на иракской территории Ирака к 30 сентября - той же дате, когда американские войска, численность которых оценивается менее чем в 2 тысячи человек, должны покинуть страну. Но выполнение этого обязательства сталкивается с препятствиями. Иран имеет глубокие, структурно встроенные связи в Ираке, основанные на исторических, религиозных, торговых и социальных связях. Проиранские группировки в Ираке пригрозили присоединиться к боевым действиям против американских сил в случае расширения военных операций против ИРИ.

Экономические последствия конфликта для Ирака также серьезны. Перебои в судоходстве в Ормузском проливе значительно сократили экспорт нефти, от которого почти полностью зависит иракский бюджет. Ирак также сталкивается с угрозой нарушения торговых и энергетических связей, замораживания инвестиций и реконструкции, а также возможными новыми перемещениями населения. В Иракском Курдистане цены на бытовой газ удвоились после того, как газовое месторождение Хор-Мор было остановлено, а американская энергетическая компания HKN Energy прекратила все операции в регионе из-за эскалации.

Одновременно с этим западные энергетические компании при поддержке США стремятся создать альтернативные маршруты для экспорта нефти в обход Ормуза. На прошлой неделе западные энергетические компании подписали с Багдадом десятки соглашений на сумму около $60 млрд, включая сделки, направленные на создание маршрутов нефтеэкспорта из Персидского залива. Тогда же Госдепартамент США приветствовал соглашение между Ираком и Сирией о восстановлении нефтепровода, соединяющего две страны. По оценкам Goldman Sachs, строительство семи трубопроводов, разрабатываемых в регионе, могло бы к концу 2028 года обеспечить транспортировку примерно 60% нефти, проходящей через Ормуз (около 14 млн баррелей в день). Однако реализация этих проектов займет годы, и в краткосрочной перспективе Ирак остается крайне уязвимым для перебоев в судоходстве через пролив.

Что происходит между США и Ираном сейчас?

Пока продолжаются взаимные удары, дипломатические каналы между Вашингтоном и Тегераном остаются открытыми - хотя и находятся в состоянии крайней неопределенности. Посреднические усилия, развернутые сразу несколькими региональными игроками, пытаются остановить сползание конфликта в полномасштабную войну, однако каждая из сторон продолжает наращивать военное давление.

Ранее коалиция посредников представила США и Ирану предложение о 10-дневном прекращении огня. В основе предложения лежит требование к сторонам вернуться к позициям, которые они занимали до 9 июля: ИРИ должна открыть Ормуз, а США - снять блокаду иранских портов и отменить нефтяные санкции. При этом обсуждается несколько дополнительных вариантов, включая создание нейтрального коридора между водами, контролируемыми Оманом и ИРИ, для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов. Другой вариант предполагает взимание Ираном "разумных сборов" за услуги по обеспечению морской безопасности и охране окружающей среды.

Администрация Трампа, по данным источников, изучает предложение. Американская сторона настаивает на более длительном прекращении огня и требует достижения по крайней мере частичных договоренностей о свободе судоходства через пролив до вступления в силу любого перемирия. В Госдепартаменте отметили готовность Вашингтона для дипломатических решений, но подчеркнули, что удары по иранской территории продолжатся, пока президент не примет иного решения.

Иран также подтвердил получение "предложений" от посредников, но пока отказался раскрывать детали. Вчера вечером министр внутренних дел ИРИ Эскандар Момени прибыл в Исламабад во главе делегации высокого уровня, в состав которой входят старшие командиры КСИР. Визит, формально посвященный двусторонним отношениям, скорее всего также направлен и на возобновление переговоров с США. Момени уже провел встречи с премьер-министром Шахбазом Шарифом и начальником штаба армии Пакистана фельдмаршалом Сайедом Асимом Муниром, который сыграл ключевую роль в подписании июньского меморандума. Примечательно, что Момени прибылк пакистанскому премьеру с письмом от президента ИРИ Масуда Пезешкиана, что указывает на высокий уровень обсуждаемых вопросов.

За последние дни США перебросили в регион десятки истребителей и самолетов-заправщиков, наращивая силы для возможной крупной операции. При этом израильский премьер Биньямин Нетаньяху провел совещание по результатам которого было заявлено, что Израиль не заинтересован в присоединении к настоящему этапу конфликта между ИРИ и США. Одновременно с этим йеменские хуситы объявили о морской блокаде саудовских портов, открыв новый фронт против энергетической инфраструктуры Персидского залива. Посредники надеются на "позитивный" ответ от обеих сторон и ожидают возобновления переговоров "в самое ближайшее время".