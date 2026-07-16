США наносят удары по Ирану: будет новая война?

Почему перемирие Ирана и США закончилось, что изменилось для сторон конфликта с возобновлением конфликта, почему Иран атакует базы США в странах Залива, что известно об ударах США по объектам Ирана, а также когда переговоры США и Ирана?

Конфликт между Вашингтоном и Тегераном, который, казалось, пошел на спад после подписания Исламабадского меморандума, вновь перешел в активную фазу. Начиная с 7 июля, когда стороны обменялись первыми ударами после периода относительного затишья, эскалация достигла критической отметки. К 20 июля США провели девятую ночь подряд воздушных атак на иранские объекты, а ИРИ нанесла серию ответных ударов по военным объектам и критической инфраструктуре в странах Персидского залива и Иордании. Смерть нескольких американских военных в результате ударов ИРИ повлекла за собой новые угрозы Дональда Трампа.

Почему перемирие Ирана и США закончилось?

Меморандум, подписанный Вашингтоном и Тегераном в середине июня, должен был стать основой для двухмесячного периода переговоров и постепенного урегулирования конфликта. Документ, содержащий 14 пунктов, предполагал полное прекращение огня, но хрупкое перемирие рухнуло уже 7 июля, когда США нанесли удары по ИРИ, обвинив Тегеран в атаке на судна в Ормузе. Глава Белого дома Дональд Трамп в тот же день заявил о завершении перемирия. Обе стороны обвинили друг друга в многократных нарушениях условий меморандума. Следом за США об остановке действия меморандума объявили в Иране, а верховный лидер республики заявил, что подпись американского лидера на документе ничего не стоит.

Что изменилось для США?

Для США возобновление конфликта обернулось новыми потерями. Только за последние несколько дней в результате иранской атаки погибли трое американских солдат: двое - в пятницу при ракетном обстреле базы в Иордании, еще один - в субботу в Ираке из-за подрыва неразорвавшегося боеприпаса, оставшегося от сбитого иранского дрона. Общее число погибших с начала войны в феврале достигло 17 человек. Потери американцев, хотя и значительно ниже, чем в войнах в Ираке и Афганистане, становятся все более ощутимыми для администрации. Трамп пообещал, что иранцы “заплатят” за убийство американских солдат, а наносимые США удары назвал “местью”. Он также сообщил, что это указание передано военному руководству - главе Пентагона Питу Хегсету и остальным военачальникам.

Одновременно с этим растет и внутреннее давление на президента страны. По результатам недавнего опроса, лишь около одного из четырех американцев считают войну с Ираном оправданной. Большинство респондентов выражают обеспокоенность экономическими последствиями и угрозами безопасности. По данным опроса CNBC, рейтинг одобрения Трампа по экономическим вопросам упал до 60%, а чистый рейтинг одобрения достиг рекордно низкого показателя в 22%. При этом ИРИ адаптируется к американской обороне, используя высокоскоростные маневренные ракеты для атак на ближневосточные базы США.

Более того, у США возникают и логистические проблемы. Пентагон наращивает присутствие военной авиации на Ближнем Востоке, однако масштабы операций сдерживаются истощением запасов средств ПВО и ракет большой дальности. Один из американских чиновников признал, что у США недостаточно ресурсов для безопасного поддержания текущего уровня операций. Это ставит под вопрос способность Вашингтона вести затяжную кампанию без серьезного напряжения военных ресурсов.

Что изменилось для Ирана?

Для Ирана последствия эскалации оказались не менее тяжелыми. После возобновления боевых действий США вновь ввели морскую блокаду иранских портов. Если во время действия меморандума Тегеран смог экспортировать десятки миллионов баррелей нефти, то с возвращением блокады экспорт фактически остановился. Иранский риал обновил исторический минимум, достигнув почти 1,9 млн за доллар США, а фондовый рынок потерял 2,4% только за одну торговую сессию.

Однако, несмотря на экономическое давление, Тегеран демонстрирует готовность нести значительные издержки ради сохранения влияния в регионе. Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи заявил, что диалог возможен лишь после достижения военных успехов. Он подчеркнул, что завершение конфликта достижимо либо через военную победу, либо путем переговоров, однако решение о прекращении огня должно приниматься на основе тщательного и всестороннего анализа.

В то же время Исламская Республика сталкивается с серьезными потерями в своей инфраструктуре. США наносят удары по военным командным центрам, объектам ПВО и прибрежного наблюдения, морским объектам, пусковым установкам ракет и беспилотников, а также сетям связи. По данным иранских властей, только за три недели июля в результате американских атак погибло не менее 50 человек.

Что изменилось для стран Персидского Залива?

Страны Залива, и в первую очередь Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Иордания, оказались втянуты в конфликт, который они всеми силами пытались избежать. Иран наносит удары по базам в этих государства по двум основным причинам:

Тегеран утверждает, что США используют военные базы на территории этих стран для запуска атак против Ирана. Иранские власти настаивают, что международное право дает им право на ответные действия против государств, с территории которых осуществляются атаки. Однако представители стран Залива отвергают эти обвинения, заявляя что американские удары наносятся с авианосцев. Иран использует удары по странам Залива как рычаг давления на Вашингтон. Тегеран рассчитывает, что экономические потери и угрозы критической инфраструктуре вынудят правительства этих государств оказать давление на США с целью прекращения войны.

Почему Иран атакует базы США в странах Залива, а не эсминцы?

Тегеран систематически наносит удары по военным объектам США, расположенным в государствах Ближнего Востока, но при этом избегает прямых атак на военно-морские силы США, развернутые у его побережья. Наибольший ущерб от иранских атак понес Кувейт, где ИРИ нанес удары по опреснительному и нефтеперерабатывающему заводам. Бахрейн, где находится штаб-квартира Пятого флота США, также пострадал от серии атак. Наибольший ущерб Иордании был нанесен в ночь на 17 июля и в последующие дни. Иранские атаки также затронули Оман, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Нападение на американские военные корабли неизбежно повлекло бы за собой гораздо более мощный ответ США. Такие удары расширили бы военные действия, что изменило бы характер конфликта в худшую сторону. К тому же, военно-морские активы США защищены сложными системами ПВО, и их поражение является крайне сложной военной задачей. Вместо этого Тегеран сосредоточился на нарушении операционной сети США в регионе.

Атака на иорданскую авиабазу Принца Хусейна нацелена на центры сбора разведданных и координации беспилотных операций над Сирией, Ираком и Ираном. Удары по кувейтской авиабазе Али Аль-Салем направлены на логистический центр, обеспечивающий топливом, боеприпасами и оборудованием американские силы в Ираке и других базах в регионе. Атака на другую кувейтскую авиабазу Ахмед аль-Джабер нацелена на истребители, самолеты-заправщики и средства воздушной поддержки. В Бахрейне удары наносятся по объектам, связанным с Пятым флотом США и его командной сетью, с целью нарушить координацию морских операций в Персидском заливе. Удары по системам раннего предупреждения в Омане нацелены на снижение разведывательной осведомленности и времени реакции США.

Удары США по гражданским объектам Ирана - как и где?

Мосты и дороги : в Бендер-Аббасе - ж/д объект и мост Кахурестан, в провинции Хормозган - 6 мостов в округе Бендер-Хамир, ж/д мост Ак-Таге-Хан в Голестане, ж/д ветка Тегеран-Мешхед;

: в Бендер-Аббасе - ж/д объект и мост Кахурестан, в провинции Хормозган - 6 мостов в округе Бендер-Хамир, ж/д мост Ак-Таге-Хан в Голестане, ж/д ветка Тегеран-Мешхед; Больницы : больница Шахид Багаи в Ахвазе выведена из строя;

: больница Шахид Багаи в Ахвазе выведена из строя; Вода и продовольствие: завод воды в Мусиане, опреснитель в Бонджи, хранилища пшеницы в Ховейзе и Дашт-э-Азадегане;

Аэропорты и порты : аэропорт Ираншехра, аэропорт Семнана, аэропорт Тохид-Джам, рыбацкие и коммерческие причалы в Сирике и Бендер-Аббасе, порт Киш, причал в Асалуйе;

: аэропорт Ираншехра, аэропорт Семнана, аэропорт Тохид-Джам, рыбацкие и коммерческие причалы в Сирике и Бендер-Аббасе, порт Киш, причал в Асалуйе; Связь: вышка связи в Бендер-Аббасе и на острове Кешм;

вышка связи в Бендер-Аббасе и на острове Кешм; АЭС: повреждения АЭС Бушер, удары по строящейся АЭС Дарховин;

повреждения АЭС Бушер, удары по строящейся АЭС Дарховин; Прочее: жилые кварталы Бендер-Аббаса; станция экоохраны в Хаджиабаде, поисково-спасательная станция на Кише, очистное сооружение в Бендер-Аббасе.

Когда переговоры США и Ирана?

Несмотря на эскалацию, стороны продолжают обмениваться сигналами о готовности к диалогу. Продолжаются посреднические усилия: страны-посредники передали Тегерану предложение о деэскалации, включающее прекращение огня на 10 дней с целью обсуждения вариантов восстановления июньского временного соглашения. Инициатива предполагает, что за это время стороны смогут обсудить условия нового урегулирования. В МИД ИРИ подтвердили получение от посредников ряда предложений, направленных на снижение напряженности.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности Вашингтона для дипломатического урегулирования с ИРИ, отметив, что США неоднократно пытались вовлечь Иран в диалог и продолжат это делать. Но одновременно с дипломатическими сигналами возрастает военная активность. Пока Израиль не принимает непосредственного участия в нынешней фазе эскалации, а Тегеран воздерживается от прямых ударов по израильской территории. Однако израильские источники сообщают, что Израиль предлагал свое участие в ударах по Ирану, но США отказались. При этом Вашингтон наращивает военное присутствие в регионе с использованием израильской территории: в Израиль прибывают американские самолеты-заправщики - до восьми машин ежедневно.

Одновременно США перебрасывают на Ближний Восток истребители с баз в Германии и Великобритании. ВС Израиля находятся на высоком уровне боевой готовности, особенно после недавних ракет, запущенных в сторону иорданской Акабы, расположенной на границе с Израилем. к На данный момент отсутствуют признаки готовности сторон к немедленному компромиссу. При этом заявления официальных лиц с обеих сторон о готовности к дипломатии не подкреплены реальными шагами по деэскалации, что делает перспективы урегулирования в краткосрочной перспективе крайне туманными.