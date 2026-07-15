Война в Ормузе закончится электронным письмом?

Михаил Богданов

Мировые СМИ пестрят заголовками о ночных авиаударах по иранским позициям, перехватах танкеров и взаимных обвинениях в «пиратстве», но центр кризиса в Ормузском проливе находится не там. За громкой риторикой и демонстрацией военной мощи скрывается вопрос, который редко выносят на первые полосы: кто именно получает уведомление о заходе судна в воду?

Парадокс современной геополитики состоит в том, что именно этот «скучный» процессуальный вопрос может оказаться ключом к разблокировке одного из самых опасных морских узлов планеты. В то время как Вашингтон и Тегеран демонстрируют готовность идти до конца, за кулисами зреет компромисс, который не требует отказа от принципов, а лишь меняет адресата в электронном письме.

В чем суть спора?

Чтобы понять, почему спор о списках уведомлений превратился в камень преткновения, необходимо понять юридическую и политическую подоплеку. Ормузский пролив —артерия, по которой ежедневно проходит около 20% мировых поставок нефти и значительная часть сжиженного природного газа. Любое ограничение здесь мгновенно отражается на ценах в Лондоне, Сингапуре и так далее.

Однако формально-юридически статус пролива остается размытым. Международное право признает возможность мирного прохода через проливы, используемые для международного судоходства, но конкретные процедуры часто отданы на откуп прибрежным государствам. Иран как доминирующая военная сила в восточной части Залива настаивает на том, что все суда обязаны взаимодействовать с его национальной гидрографической службой. Тегеран аргументирует это безопасностью мореплавания, но оппоненты – в первую очередь США и их союзники по Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива – видят в этом прямую попытку установить молчаливое вето.

Для Вашингтона любая форма иранского «разрешения» или «согласования» становится экстерриториальным регуляторным актом, нарушающим свободу судоходства. Администрация США заявляет, что ни одно государство не имеет права требовать плату или даже формальную регистрацию в качестве условия прохода через международные воды. Иран же отвечает, что без его участия в управлении трафиком хаос неизбежен, и напоминает об инцидентах, когда «неуведомленные» суда сталкивались с рифами или оказывались в зоне военных учений.

За этой бюрократической перепалкой стоят вполне осязаемые угрозы. Страховые компании уже начали повышать премии за военные риски для судов, заходящих в регион. Операторы танкеров вынуждены маневрировать между двух огней: подчиниться иранским требованиям – значит, попасть под американские санкции; проигнорировать – получить задержание или даже обстрел. Именно в этой точке пересечения частных коммерческих интересов и государственного престижа рождается потребность в «техническом спасении».

Технический компромисс

Согласно информации, просачивавшейся в дипломатические круги еще до последней вспышки насилия, консенсус уже начинал вырисовываться. Его формула на удивление проста и элегантна.

Предлагается, чтобы каждое судно, следующее любым из двух коридоров (входным или выходным), направляло уведомление не только в Тегеран, но одновременно и в одно из государств ССАГПЗ – по выбору оператора или по ротационному графику. Таким образом, Иран получает ту самую «видимость», которую он называет условием безопасности. Страны Залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Оман и Бахрейн) обретают равный статус с Ираном в информационном поле, что снимает их главную претензию о «иранской монополии».

США в этой схеме не фигурируют ни как получатель уведомлений, ни как гарант процедуры. Это сознательное исключение. Оно позволяет Вашингтону сохранить лицо, ведь он не признает иранских требований, но и не становится стороной «унизительного» диалога. Иран, в свою очередь, не уступает свой суверенитет, а лишь делится процессом с соседями. Никто не получает эксклюзивной власти «привратника», но все получают прозрачность.

Сторонники этого подхода сравнивают его с системой декларирования в авиации, где пилот сообщает диспетчерской службе свой маршрут, но диспетчер не имеет права запретить полет. Это именно информирование, а не разрешение. Разница критическая, и она позволяет обеим сторонам трактовать процедуру в свою пользу: Иран скажет, что выполняет контроль, ССАГПЗ – что участвует в управлении, а США – что свобода судоходства не нарушена.

Временные рамки

Наиболее тонкий, но и наиболее важный нюанс этого плана заключается в его временных рамках. Согласно обсуждавшимся параметрам, механизм двойного уведомления будет действовать исключительно в течение оставшегося срока действия текущего меморандума о взаимопонимании, а не устанавливать постоянный режим для пролива.

Это означает, что стороны не берут на себя долгосрочных обязательств и не создают прецедента на будущее. Это не мирный договор и даже не соглашение о статусе. Это всего лишь операционная пауза, технический байпас, который позволяет разрядить обстановку здесь и сейчас, отложив принципиальные споры на потом.

Почему это критично для успеха? Потому что ни одна из сторон не готова капитулировать в принципиальном вопросе о суверенитете над прилегающими водами. Иранский МИД неоднократно называл контроль над Ормузом «неотъемлемым правом». США не откажутся от своей доктрины свободы морей. Но обе страны устали от постоянной эскалации, которая наносит ущерб их экономикам и союзникам.

Временное решение позволяет обойти этот идеологический тупик. Оно дает Тегерану возможность похвастаться внутриполитической победой, мол, «американцы согласились учитывать наши интересы». Администрации США – показать своим партнерам в Заливе, что она не сдала иранцам контроль. А главное, оно дает всем сторонам передышку, чтобы перегруппироваться и подготовить более фундаментальное урегулирование, когда страсти улягутся.