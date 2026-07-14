Вестник Кавказа

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Израиля Ближний Восток

Георгий Боисенко провел встречу с послом Израиля в Москве Одедом Йосефом и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке.

Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко обсудил с послом Израиля в Москве Одедом Йосефом развитие ситуации на Ближнем Востоке, говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства РФ.

Уточняется, что стороны обсудили очередную эскалацию конфликта США и Ирана 

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Ближневосточном регионе, в том числе в контексте очередного витка эскалации между США и Ираном"

– МИД РФ

Кроме того, замглавы МИД России и посол Израиля коснулись вопросов двусторонних отношений и других аспектов международной повестки.

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