Замглавы МИД РФ обсудил с послом Израиля Ближний Восток

Георгий Боисенко провел встречу с послом Израиля в Москве Одедом Йосефом и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке.
Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко обсудил с послом Израиля в Москве Одедом Йосефом развитие ситуации на Ближнем Востоке, говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства РФ.
Уточняется, что стороны обсудили очередную эскалацию конфликта США и Ирана
"В ходе встречи состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Ближневосточном регионе, в том числе в контексте очередного витка эскалации между США и Ираном"
– МИД РФ
Кроме того, замглавы МИД России и посол Израиля коснулись вопросов двусторонних отношений и других аспектов международной повестки.