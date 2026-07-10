Вестник Кавказа

Нетаньяху отправится в США 18 июля

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
В конце этой недели Нетаньяху совершит визит в США, он посетит похороны Грэма, а также вероятно встретиться с Трампом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 18 июля вылетит в США, передает со ссылкой на высокопоставленный израильский источник портал Ynet.

По данным портала, Нетаньяху планирует на следующей неделе принять участие в церемонии похорон сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), который скоропостижно скончался 11 июля в возрасте 71 года.

Собеседник Ynet отметил, что пока встреча израильского премьера с американским президентом Дональдом Трампом не запланирована, но "ожидается, что она состоится в начале следующей недели".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
715 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.