Нетаньяху отправится в США 18 июля

В конце этой недели Нетаньяху совершит визит в США, он посетит похороны Грэма, а также вероятно встретиться с Трампом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 18 июля вылетит в США, передает со ссылкой на высокопоставленный израильский источник портал Ynet.

По данным портала, Нетаньяху планирует на следующей неделе принять участие в церемонии похорон сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), который скоропостижно скончался 11 июля в возрасте 71 года.

Собеседник Ynet отметил, что пока встреча израильского премьера с американским президентом Дональдом Трампом не запланирована, но "ожидается, что она состоится в начале следующей недели".