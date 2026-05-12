Российские ученые подсчитали скорость обмеления Каспия

Уровень Каспийского моря и залива Кара-Богаз-Гол снижается со скоростью 10 сантиметров в год, подсчитали российские ученые. Это подтверждают и спутниковые данные.

Коллектив российских исследователей изучил сокращение площади Каспийского моря и залива Кара-Богаз-Гол за период с 1993 по 2025 год, сообщили в Российском научном фонде (РНФ).

Исследование показало: уровень Каспийского моря непрерывно снижается с 1995 года со скоростью около 10 см в год, и за это время показатель упал почти на 3 м, передает NEWS.am.

"Нам необходимо было получить современные гипсометрические кривые для Каспийского моря и залива Кара-Богаз-Гол в отдельности на основе данных спутниковых сенсоров Landsat-5, -7 и -8. Кроме того, мы хотели узнать, насколько реально сократилась площадь Каспийского моря и где обмеление Каспия происходит наиболее масштабно"

- руководитель гранта РНФ Андрей Костяной

Регион уже ощущает на себе последствия обмеления - затруднено судоходство из-за падения уровня воды в Волго-Каспийском морском канале и портах, а береговая линия начала отходить от населенных пунктов.

К концу XXI века уровень моря может снизиться еще от 2 до 21 м. Новая методика позволит оперативно оценивать дальнейшее уменьшение площади моря и залива.

В ходе исследований было установлено, что в 2025 году уровень Каспия опустился до отметки –29,4 м – это ниже исторического минимума 1977 года, когда уровень моря составлял –29,0 м, площадь зеркала Каспийского моря с 1996 по 2025 год сократилась на 28 644 кв. км, что составляет 7,4% от показателей 30-летней давности.

Спутниковые данные пока не подтверждают замедление процесса, наоборот: если в 2005–2019 годах море ежегодно теряло в среднем 8,16 см уровня, то в 2020–2024 годах эта скорость увеличилась до 22,7 см в год.