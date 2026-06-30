Иран и Хезболла могут попасть под антироссийские санкции США

Дональд Трамп допустил включение Ирана и "Хезболлы" в санкционный пакет против РФ. В конце прошлого месяца США и страны ССАГПЗ ввели санкции в отношении ряда учреждений финансовой инфраструктуры "Хезболлы".

Иран и ливанскую группировку "Хезболла" могут включить в санкционный пакет против России. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что этого добивался сенатор Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов), ушедший на днях из жизни.

"Они (авторы законопроекта о санкциях – прим. ред) бы хотели добавить туда Иран, и они бы хотели добавить туда "Хезболла". Это то, что я слышу"

– глава Белого дома

Напомним, в конце июня США и страны, входящие в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), ввели санкции в отношении пяти учреждений финансовой инфраструктуры организации "Хезболла".