Финансовая инфраструктура "Хезболлы" попала под санкции США и ССАГПЗ

Несколько благотворительных ассоциаций попали под санкции США и ССАГПЗ. Новые ограничительные меры направлены на финансовую инфраструктуру "Хезболлы".

США и страны, входящие в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), ввели санкции в отношении пяти учреждений финансовой инфраструктуры организации "Хезболла". Об этом рассказали в Центре по борьбе с финансированием терроризма (ЦБФТ).

По данным агентства Al Markaziya, ограничительные меры затронули две благотворительные ассоциации "Аль-Кард аль-Хасан" и "Бейт аль-Маль", а также три компании, обеспечивающие военную и социальную деятельность "Хезболлы" в Ливане.

В ЦБФТ отметили, что санкции затрагивают "сети, которые угрожают региональной стабильности, международной безопасности и мировой торговле".

Уточняется, что этими санкциями США и ССАГПЗ намерены ограничить доступ "Хезболлы" к источникам финансирования, оказав тем самым помощь правительству республики с восстановлением законности в стране.