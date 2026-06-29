Вестник Кавказа

США получили от Омана предложение о плате за проход через Ормуз – СМИ

Вид на море
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Оман и Иран продолжают выступать за взимание сервисных сборов с судоходных компаний за использование Ормузского пролива. Ранее против этого неоднократно высказывались США

Оман передал Соединенным Штатам и другим странам Запада официальное предложение о введении сбора за проход судов через Ормузский пролив. Об этом рассказали информированные источники.

По данным газеты The New York Times (NYT), предложение предполагает взимание сервисных сборов с судоходных компаний за использование этой водной артерии.

NYT отмечает, что Иран и Оман продолжают настаивать на этом плане, несмотря на то, что США публично высказываются против.

Издание также сообщает, что переговорщики США уже получили документ и собираются  обсудить с Оманом свои опасения. 

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