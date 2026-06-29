Комитет для наблюдения за обстановкой в Ливане создают США и Иран

В Иране сообщили о намерении создать с США комитет для наблюдения за ситуацией в Ливане. Представлять Исламскую Республику в нем будет посол в Ливане.

Иран, США и Ливан намерены сформировать совместный комитет для наблюдения за ситуацией в Ливане. Об этом сообщил 30 июня спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

"Для обеспечения национального суверенитета Ливана будет создан совместный комитет Ирана, США и Ливана. Иранский посол (в Ливане – прим. ред.) будет нашим представителем в этом комитете"

– Галибаф

Напомним, в ночь с 17 на 18 июня США и Иран дистанционно оформили меморандум, предполагающий завершение военного конфликта. Документ предусматривает прекращение военных действий союзниками обеих стран в Ливане.