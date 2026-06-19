Эрдоган и Трамп обсудят вопросы оборонного сотрудничества на саммите НАТО – СМИ

В рамках встречи в Анкаре турецкий президент обсудит со своим американским коллегой программу истребителей F-35 и санкции, информируют СМИ.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудят партнерство в оборонной сфере в рамках саммита НАТО в Анкаре, сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в правительстве Турции.

Уточняется, что речь идет о программе истребителей F-35, а также о поставках двигателей для турецкого истребителя KAAN.

"В центре переговоров будут сотрудничество в сфере оборонной промышленности, программа F-35, двигатели для KAAN, а также региональные вопросы безопасности"

– источник

Согласно информации, Трамп и Эрдоган также обсудят санкции CAATSA – закон США "О противодействии противникам Америки посредством рестрикций.

Как отмечают источники, американский лидер прибудет в турецкую столицу и после официальной встречи проведет переговоры с Эрдоганом в президентском комплексе.

Также стороны обсудят вопросы международной повестки, в частности, ситуацию в Сирии, военное присутствие США в регионе Ближнего Востока, конфликт в секторе Газа и конфликт Израиля и Ирана.

По словам источника, Трамп поделится с Эрдоганом ходом переговорного процесса с иранцами, президенты поднимут на обсуждение тему украинского урегулирования, безопасности на Черном море и сотрудничества в рамках НАТО.

РИА Новости пишут, что, согласно источнику, после переговоров пройдет пресс-конференция, в рамках которой может быть объявлено о согласовании поставок двигателей для турецкого истребителя KAAN.