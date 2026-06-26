Армения получит еще почти 1000 тонн российской пшеницы

Россия экспортировала в Армению транзитом через Азербайджан очередную партию зерна - груз включает 976 тонн пшеницы. Также Ереван получает российские удобрения, уголь и алюминий, а из Азербайджана – дизтопливо и бензин.

Сегодня утром транзитом через Азербайджан из России в Армению была отправлена очередная партия пшеницы – в 14 вагонах, отправленных со станции Баладжары ЗАО "Азербайджанские железные дороги", в направлении станции Беюк-Кясик на азербайджано-грузинской границе отправились 976 т продукта №1.

Это далеко не первая партия: с января по июнь транзит грузов из России в Армению через Азербайджан вырос в пять раз, а лидером по экспорту стало российское зерно – только за шесть месяцев в Армению доставили 23,9 тыс т, а общий объем зерна, отправленного в Армению, превысил 35 тыс т. Помимо этого, Армения получила около 8 тыс т удобрений, 133 т алюминия, 414 т антрацита и 68 тонн гречихи, передает Report.

Из Азербайджана в Армению экспортируются нефтепродукты: в страну уже поставлено более 14 тыс т дизельного топлива и около 5 тыс т различных сортов бензина.