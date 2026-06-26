"Золотые пески" в Крыму получили более 140 млрд инвестиций

Курорт "Золотые пески", который строится поблизости от Евпатории, получил более 140 млрд инвестиций, из них 130 млрд – частные инвестиции. Ожидается, что курорт в Крыму примет первых гостей в 2030 году.

Общая сумма инвестиций в строящийся в Крыму круглогодичный курорт "Золотые пески" составила более 140 млрд рублей, сообщил гендиректор ГК "Монолит" Якуб Асанов.

"У нас задействованы инвестиции двух видов. Первые – государственные, которые составляют порядка 13 млрд рублей и непосредственно частные инвестиции застройщиков и отельных операторов — порядка 130 млрд рублей, инвестируемые на протяжении 10 лет"

– Асанов

Первый отель курорта, как ожидается, начнет работать в 2029 году. До конца 2030 года будет запущена первая очередь проекта, в рамках которой будут созданы 3,7 тыс номеров. Еще 9,7 тыс номеров на "Золотых песках" планируется запустить в эксплуатацию в 2035 году. Всего на территории разместятся 19 отелей. Ожидаемая средняя заполняемость курорта – 58-62%.

Турпоток в Крым с появлением нового курорта может возрасти более чем на 1 млн человек.

"У нас будут не просто отели, а большой инфраструктурный остров. На нем расположится индустрия развлечений — акватермальный комплекс, киноконцертный большой комплекс на 2-3 тыс. посадочных мест, парк развлечений, MICE-отель, большая парковка, дельфинарий, аквапарк"

– Асанов

Он уточнил в беседе с РБК ТВ Юг, что курорт будет всесезонный, вся развлекательная инфраструктура будет работать для гостей круглогодично.