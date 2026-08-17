Кобахидзе гарантировал безопасность бывшего премьера Грузии

Грузинское государство, по словам Ираклия Кобахидзе, обеспечит безопасность экс-премьер-министра Ираклия Гарибашвили, который сейчас отбывает тюремное заключение.

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который сейчас находится в тюрьме, в полной безопасности, равно как и его семья, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Таким образом он прокомментировал недавнее заявление осужденного политика о том, что грузинские власти пытаются "уничтожить" самого Гарибашвили и его родных.

"Я гарантирую, что его (Гарибашвили – ред.) безопасность обеспечена, и поэтому для меня непонятно то письмо, которое было опубликовано вчера"

– Ираклий Кобахидзе

Глава грузинского правительства подчеркнул, что безопасность экс-премьера и его семьи обеспечены на все сто процентов, и ответственность за это несет государство, которое в принципе обязано защищать своих граждан.

Кобахидзе добавил, что не понимает, откуда взялись опасения Гарибашвили, так как, по его словам, никаких угроз для бывшего премьера не может быть даже теоретически.