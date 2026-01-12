Гарибашвили пообещал рассказать всю правду

Ираклий Гарибашвили находится за решеткой с января нынешнего года. Экс-главу грузинского правительства осудили за легализацию незаконных доходов в особо крупном размере.

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, находящийся в настоящее время в заключении, пообещал на этой неделе рассказать обществу всю правду.

На своих страницах в социальных сетях он разместил сообщение, в котором отметил, что ему не оставили другого выбора.

"Это письмо мне прислали по поручению Бидзины Иванишвили. Я перепробовал и сделал все, чтобы не идти на этот шаг, но, к сожалению, мне не оставили иного выбора, кроме как дать отпор этому оскорбляющему достоинство злу! Этой беспощадной жестокости, притеснению/несправедливости, грязному плану по уничтожению меня и моей семьи!"

– Ираклий Гарибашвили

Он отметил, что собирается опубликовать развернутое письмо во вторник.

"Завтра я опубликую развернутое письмо и расскажу обществу свою правду! С сегодняшнего дня полная ответственность за безопасность меня и моей семьи возлагается на Бидзину Иванишвили и всю власть!"

– бывший грузинский премьер

Напомним, в начале нынешнего года Ираклия Гарибашвили приговорили к 5 годам тюрьмы за легализацию незаконных доходов в особо крупном размере. Его также оштрафовали на 1 млн лари (около $370 тыс).