Осужденного на пять лет Гарибашвили доставили в тюрьму

Бывший грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили, которого сегодня суд приговорил к пятилетнему тюремному сроку, доставлен в тюрьму в Рустави, передают грузинские СМИ.

По их данным, экс-политик был задержан в здании суда, где сегодня прозвучал приговор.

Стоит отметить, что ранее Генпрокуратура Грузии сообщила о заключении процессуальной сделки с Гарибашвили. Он признал свою вину, и Тбилисский горсуд вынес ему приговор – пять лет годам лишения свободы. Кроме того, бывшему главе правительства предстоит заплатить штраф на сумму миллион лари ($370 тыс). Найденные у Гарибашвили дома при обысках деньги заберут в пользу государства.

Напомним, что о деле против Гарибашвили стало известно в октябре, когда в его доме прошел обыск. Экс-политика обвинили в легализации незаконных доходов, причем в особо крупном размере. Как установило следствие, Гарибашвили, в 2019-2021 годах работая на посту министра обороны и премьер-министра, занимался бизнесом, хотя не имел на это права по закону. В декларации о доходах он вносил сведения о якобы денежных подарках, полученных от родственников.