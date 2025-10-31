Гарибашвили получит обвинительный приговор

Генпрокуратура Грузии сообщила, что бывший премьер страны будет приговорен к 5 годам тюрьмы. Ему также предстоит заплатить крупный штраф.

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили проведет ближайшие 5 лет за решеткой. Об этом информирует Генпрокуратура республики.

В ведомстве отметили, что экс-глава правительства признал свою вину, подписав соответствующее соглашение.

Гарибашвили также предстоит заплатить штраф в размере 1 млн лари (около $370 тыс). Он обязан будет передать государству средства, которые были получены им в результате преступной деятельности, и средства, изъятые во время обыска его дома.

Напомним, ранее Генпрокуратура Грузии обвинила бывшего премьера в легализации незаконных доходов в особо крупном размере.

Что значит для Грузии приговор Гарибашвили?

Основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на принципиальную новизну для грузинской политической жизни осуждения Ираклия Гарибашвили по коррупционному делу, поскольку он был одним из приближенных негласного республиканского лидера Бидзины Иванишвили.

"Это очень интересный и значимый для Грузии прецедент. Прежде в тюрьму по коррупционным и иным делам попадали исключительно представители предыдущих властей, члены команды экс-президента Михаила Саакашвили, включая его самого. Сейчас же мы стали свидетелями того, как приговор о тюремном заключении получил высокопоставленный чиновник из "Грузинской мечты", причем за нарушения, сходные с преступлениями людей Саакашвили. Гарибашвили получает пятилетний тюремный срок за то, что не задекларировал свои доходы во время пребывания в должности премьер-министра – это возможно указывает на коррупционную схему внутри государства", – прежде всего сказал он.

"Характерно, что сама "Грузинская мечта" активно преподносит этот прецедент как свою готовность судить не только бывших, но и современных политических деятелей из партии власти. Однако для общества эта тема все-таки не слишком позитивная, а скорее очень болезненная, потому что за кражу приблизительно $6 млн Гарибашвили получил всего 5 лет тюрьмы. Многие люди могут задаться вопросом, почему бывший премьер-министр, забрав такие деньги, получил всего пять лет, а обычные граждане за кражу минимального оклада получают два-три года?", – отметил Арчил Сихарулидзе.

"У населения сейчас есть сильное ощущение того, что "Грузинская мечта" чрезмерно расслабилась и посчитала, что может свободно назначать и убирать с должностей чиновников, при этом не проверяя тщательно и детально возможные коррупционные схемы. И только постфактум, много лет спустя мы узнаем, что обвинения, звучавшие в адрес представителей правительства от "Грузинской мечты", были все-таки правдивы. То есть "Грузинская мечта" сделала правильно, что начала это расследование, но с другой стороны ей теперь нужно ответить гражданам, как она будет менять свою кадровую политику, чтобы подобные случаи не повторялись", – подчеркнул политолог.

Что будет с "Грузинской мечтой"?

Эксперт признал, что в отсутствие настоящих политических противников даже этот скандал с Ираклием Гарибашвили вряд ли повлияет на поддержку "Грузинской мечты" среди населения, поскольку у людей нет альтернативы.

"Я думаю, рейтинг "Грузинской мечты" никак не изменится. Ядро ее электората, верящие в нее избиратели считают, что обвинительный приговор Гарибашвили – это наконец-то проявление здравого смысла властей и их готовности бороться с проявлениями коррупции даже в собственных высших эшелонах. Оппоненты правящей партии как недолюбливали ее, так и будут недолюбливать. А те люди, которые колеблются, находятся посередине, уже давно с точки зрения избирательного процесса голосуют за "Грузинскую мечту" не потому, что не знают о ее ошибках, а потому, что больше не за кого голосовать", – пояснил он.

"Альтернативы "Грузинской мечте" в стране пока нет. Отсутствует такая партия, которая могла бы сказать, что ее рейтинг на том же уровне, что и рейтинг "Грузинской мечты". "Грузинская мечта" побеждает своих политических оппонентов тем, что у нее антирейтинг меньше, чем у всех остальных. Ее оппоненты как минимум словесно, если не уголовно, участвовали в куда более худших делах, чем тот же Ираклий Гарибашвили. Поэтому, конечно же, от тюремного срока для бывшего премьер-министра правящая партия здесь и сейчас не проигрывает: когда наступит пора голосования, народ все равно выберет "Грузинскую мечту", поскольку у оппозиции антирейтинг намного больше", – заключил Арчил Сихарулидзе.