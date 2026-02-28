ОАЭ оставляют за собой право ответить Ирану – Минобороны

Объединенные Арабские Эмираты считают себя вправе ответить Ирану на удар, нанесенный по военной базе Ас-Салям в Абу-Даби.

Министерство обороны ОАЭ заявило, что Эмираты считают себя вправе дать ответ иранской стороне на атаку, совершенную Тегераном по военной базе Ас-Салям в Абу-Даби.

В ведомстве отметили, что системам ПВО удалось отразить атаку двух беспилотников ИРИ на склад на этой базе. Тем не менее, нападение повлекло за собой последствия.

"В результате атаки возник пожар в двух контейнерах со строительными материалами, жертв нет"

– Минобороны ОАЭ

При этом в целом в Эмиратах со вчерашнего утра жертвами ударов стали три человека – граждане Пакистана, Непала и Бангладеш. Ранены были 58 человек, это граждане ОАЭ, Египта, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана и Афганистана. Люди с российским гражданством не пострадали.

В ведомстве добавили, что с начала ударов системы ПВО перехватили 167 ракет (в том числе две крылатые) и 541 беспилотник, запущенные с территории Ирана. Было перехвачено 506 БПЛА, остальные упали на землю, нанеся материальный ущерб.

За сегодня силы ПВО уничтожили 20 баллистических и две крылатые ракеты, а также 311 беспилотников. Однако 21 БПЛА все же достиг гражданских целей.