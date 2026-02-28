Азербайджан выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью Хаменеи

Глава МИД Азербайджана созвонился сегодня с иранским коллегой. Стороны обсудили военную эскалацию на Ближнем Востоке.

В воскресенье, 1 марта, главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор. Центральной темой беседы Джейхуна Байрамова и Аббаса Аракчи стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, вызванное вчерашними ударами Соединенных Штатов и Израиля по Ирану.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства выразил серьезную обеспокоенность трагическим обострением в регионе. Он также передал соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи и невинных мирных жителей.

Кроме того, Байрамов обратил внимание на то, что Баку выступает за скорейшее прекращение боевых действий и урегулирование конфликта путем дипломатии на основе международного права. Было подчеркнуто, что азербайджанская территория не может быть использована против Ирана.

Напомним, 27 февраля США и Израиль нанесли удары по объектам, расположенным в Иране. В результате этой атаки погиб целый ряд высокопоставленных лиц Исламской Республики, в том числе верховный лидер Али Хаменеи. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля и объектам США в странах Ближнего Востока.