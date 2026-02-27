Пезешкиан назвал варварством удар США и Израиля по школе в Минабе

Президент Ирана Масуд Пезешкиан решительно осудил нанесенный США и Израилем удар по начальной школе в городе Минаб – по последним данным, погибли 85 человек.

Иранский президент Масуд Пезешкиан выразил решительное осуждение в связи с американо-израильским ударом по начальной школе в городе Минаб, расположенном на юге Ирана, жертвами которого стали несколько десятков человек, в основном девочки-ученицы школы.

Пезешкиан подчеркнул, что эта атака представляет собой акт варварства, который стал еще одной темной страницей в летописи преступлений агрессоров. Президент отметил, что трагедия никогда не сотрется из исторической памяти иранского народа.

"Я решительно осуждаю этот бесчеловечный акт, выражаю соболезнования семьям погибших, жителям Минаба и всему народу Ирана и считаю себя причастным к их глубокой скорби"

– Масуд Пезешкиан

По последним данным, в результате удара по начальной школе в городе погибли 85 учащихся.