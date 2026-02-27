Израиль закончил атаку на стратегические цели в Иране

Восемь часов понадобилось Израилю, чтобы реализовать свои планы по разрушению обороны Ирана, заявили в ЦАХАЛ, информируя граждан о завершении антииранской военной операции.

Основная фаза израильской военной операции против Ирана была закончена сегодня вечером, объявили в пресс-службе ЦАХАЛ. Представители армии Израиля пояснили, что в течение восьми часов были поражены все запланированные цели.

"Силы ЦАХАЛ недавно завершили масштабный удар по стратегическим системам обороны Ирана"

– ЦАХАЛ

В частности, была уничтожена новейшая иранская система ПВО модели SA-65, прикрывавшая западные границы Ирана из Керманшаха и блокировавшая пролет израильские ракет в направлении Тегерана.

В ЦАХАЛ отметили, что оперативность боевых действий объясняется слаженной работой армии и разведывательных структур "Моссада" в Иране, заранее предоставивших израильской боевой авиации и ракетным войскам точные координаты стратегических объектов иранской обороны.

В течение дня все эти объекты подвергались масштабным ракетно-бомбовым ударам, и к вечеру армейское командование пришло к выводу о выполнении плановых целей военной операции.