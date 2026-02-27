ЦАХАЛ заявила о начале уничтожения ракетных установок во всем Иране

ЦАХАЛ начала следующий этап антииранской военной операции – последовательную ликвидацию всей ракетной военной техники в Иране. С этой целью в Иран отправлены израильские бомбардировщики.

Пресс-служба ЦАХАЛ проинформировала граждан Израиля о переходе ко второму этапу масштабной военной операции против Ирана. Если первый этап был сосредоточен на прорыве иранской обороны путем уничтожения стратегических объектов ПВО на западе Исламской Республике, то второй посвящен постепенной ликвидации всех ракетных систем.

В связи с этим израильские бомбардировщики сейчас облетают иранские земли в направлении полученных "Моссадом" координат пусковых установок баллистических ракет.

"Армия обороны Израиля начала облет территории Ирана и в настоящее время наносит удары по ракетным установкам в Иране, чтобы предотвратить угрозу, которую они представляют для Государства Израиль"

– пресс-служба ЦАХАЛ

ПВО самого Израиля продолжает работать в усиленном режиме, уничтожая не только ракеты, но и беспилотники Корпуса стражей Исламской революции.

"ВВС Израиля перехватили несколько вражеских беспилотников, запущенных из Ирана в направлении Государства Израиль. Система ПВО в настоящее время выявляет и перехватывает угрозы"

– пресс-служба ЦАХАЛ

В Израиле весь день в соответствии с требованиями безопасности регулярно включаются сирены, сообщающие гражданам о воздушной тревоге.