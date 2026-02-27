Вестник Кавказа

Тегеран заявил о кибератаках на Иран

Иран подвергся серии кибератак, однако власти уже приняли меры по защите от хакеров критически важной инфраструктуры.

На иранские структуры и организации сегодня были совершены масштабные кибератаки, соответствующее заявление сделало командование по кибербезопасности Исламской Республики.

"После начала преступных атак на различные точки нашей дорогой родины, с первых же минут начались кибератаки и когнитивные операции врага"

– командование по кибербезопасности

Уточняется, что после еще большей активизации кибератак были реализованы многочисленные меры в сетях связи и сервисах, чтобы обеспечить устойчивость общественных услуг и нейтрализовать нападение.

Стоит отметить, что, по информации международной службы мониторинга интернета NetBlocks, на территории Ирана почти полностью отключен интернет: уровень подключения к нему составляет лишь 4% от обычного.

Ранее сегодня США и Израиль начали наносить "превентивные" удары по Ирану. Иран отвечает ракетными пусками.

