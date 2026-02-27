Тегеран заявил о кибератаках на Иран

На иранские структуры и организации сегодня были совершены масштабные кибератаки, соответствующее заявление сделало командование по кибербезопасности Исламской Республики.
"После начала преступных атак на различные точки нашей дорогой родины, с первых же минут начались кибератаки и когнитивные операции врага"
– командование по кибербезопасности
Уточняется, что после еще большей активизации кибератак были реализованы многочисленные меры в сетях связи и сервисах, чтобы обеспечить устойчивость общественных услуг и нейтрализовать нападение.
Стоит отметить, что, по информации международной службы мониторинга интернета NetBlocks, на территории Ирана почти полностью отключен интернет: уровень подключения к нему составляет лишь 4% от обычного.
Ранее сегодня США и Израиль начали наносить "превентивные" удары по Ирану. Иран отвечает ракетными пусками.