Вестник Кавказа

Иран закрыл воздушное пространство

Иран закрыл воздушное пространство
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Воздушное пространство Ирана закрыто на фоне ударов Израиля по Тегерану и другим городам ИРИ. Ирак также закрыл свое воздушное пространство.

Власти Ирана приняли решение закрыть воздушное пространство страны до последующих уведомлений, сообщили в организации авиаперевозок ИРИ. 

"Все воздушное пространство страны закрыто до дальнейшего уведомления"

– Маджид Ахаван 

Власти Ирака также приняли решение закрыть воздушное пространство страны на фоне ударов Израиля по Ирану. 

Ранее Израиль заявил о превентивном ударе по Ирану. Серия взрывов прогремела в столице страны Тегеране. Также поступает информация об ударах по Исфахану, Куму и Керманшаху. По данным СМИ, армия Израиля ударила по резиденции президента ИРИ Масуда Пезешкиана, а также штабу КСИР.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
925 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.