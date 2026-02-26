Иран закрыл воздушное пространство

Воздушное пространство Ирана закрыто на фоне ударов Израиля по Тегерану и другим городам ИРИ. Ирак также закрыл свое воздушное пространство.
Власти Ирана приняли решение закрыть воздушное пространство страны до последующих уведомлений, сообщили в организации авиаперевозок ИРИ.
"Все воздушное пространство страны закрыто до дальнейшего уведомления"
– Маджид Ахаван
Власти Ирака также приняли решение закрыть воздушное пространство страны на фоне ударов Израиля по Ирану.
Ранее Израиль заявил о превентивном ударе по Ирану. Серия взрывов прогремела в столице страны Тегеране. Также поступает информация об ударах по Исфахану, Куму и Керманшаху. По данным СМИ, армия Израиля ударила по резиденции президента ИРИ Масуда Пезешкиана, а также штабу КСИР.