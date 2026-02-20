Столицы Южного Кавказа стали популярны для отдыха на 8 марта – РСТ

Россияне для туристических поездок на 8 марта выбирают Стамбул, а также столицы Азербайджана, Грузии, Армении, рассказали в РСТ. В России традиционно популярны Сочи и Петербург.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) поделились информацией от туроператоров о том, какие направления в 2026 году россияне выбирают для коротких поездок на 8 марта.

В России востребованы поездки в Краснодарский край, Ленинградская область и на Алтай, сред заграничных направлений – Вьетнам, Таиланд, ОАЭ и Египет, рассказала руководитель PR-отдела туроператора Anex Виктория Худаева.

Директор туроператора Space Travel, член правления РСТ Артур Мурадян также сообщил о популярности пляжных Таиланда, ОАЭ и Вьетнама, а также назвал города, которые туристы выбирают для коротких путешествий в честь Международного женского дня.

"Если мы говорим именно о коротких поездках в период 8 марта, то в это время обычно вырастает спрос на короткие сити-туры в такие города, как Стамбул, Тбилиси и Дубай, а также Сочи, Санкт-Петербург и Москву"

– Артур Мурадян

Он отметил, что в Space Travel в этом году отмечается рост спроса на поездки в столицы стран Южного Кавказа – Грузии, Азербайджана, Армении, пишет РИА Новости.