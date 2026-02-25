Афганистан начал ответную операцию против Пакистана

ВВС Афганистана приступили к операции против Пакистана. Она проводится сразу в нескольких провинциях.

Афганистан объявил о начале операции против Пакистана. Об этом сообщил представитель 201-го армейского корпуса "Халид ибн Валид".

"Ответные атаки сил афганского правительства на пакистанские силы в восточных провинциях Афганистана начались. И к настоящему времени три поста противника захвачены"

– представитель Минобороны Афганистана

Он уточнил, что это ответ Афганистана на бомбардировки, которые устроили ВВС Пакистана в минувшие выходные.

Представитель министерства также подчеркнул, что начатая операция охватывает провинции Хост, Пактия, Нуристан и другие районы.

Напомним, в прошлые выходные Пакистан нанес авиаудары по уездам в провинциях Нангархар и Пактика в Афганистана. В ходе этой атаки погибли и получили ранения десятки мирных жителей.