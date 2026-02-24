Дмитриев провел переговоры с представителями США в Женеве

Кирилл Дмитриев завершил переговоры с американскими представителями. Они проходили в одном из отелей в Женеве.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев уехал из отеля в Женеве, где состоялись его переговоры с представителями Соединенных Штатов.

Согласно информации, сначала отель покинули американские представители. Дмитриев вышел из него примерно в 18:30 по местному времени (20:30 мск). Он провел там более двух часов, передает РИА Новости.

Детали прошедших переговоров пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что встреча представителей РФ и США проходит в женевском отеле Four Seasons.