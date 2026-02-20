Мария Захарова "Вестнику Кавказа": Турция остается одним из важных партнеров России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по запросу "Вестника Кавказа" рассказала о задачах, которые предстоит решать новому послу России в Анкаре.

Турция остается для России одним из важных внешних партнеров, с которым ее связывают солидные торгово-экономические отношения. Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа".

Она отметила, что новый посол России в Турции Сергей Вершинин на новой для себя должности сконцентрируется на вопросах реализации внешнеполитического курса РФ и оказании содействия россиянам за рубежом.

"Как и любой посол Российской Федерации, решение о назначении которого принимает президент нашей страны, в его функционал войдет представление России, реализация ее внешнеполитического курса на данном направлении, оказание содействия нашим гражданам за рубежом и огромное количество задач, которые описаны в наших установочных документах, начиная от доктринального документа концепции внешней политики, завершая просто функциональными обязанностями", – поведала Мария Захарова.

Говоря о текущих российско-турецких отношениях, она обратила внимание на то, что в энергетической сфере они вышли на стратегический уровень.

"Развивается интенсивный политический диалог совместно с содействием урегулированию ряда острых региональных проблем. Эти факторы определяют круг вопросов, которыми занимается руководитель дипмиссии в Анкаре. Безусловно, среди основных направлений работы посла – защита российских интересов на турецком направлении, содействие укреплению взаимовыгодного сотрудничества с Турцией в торговле, промышленности, реализации крупных стратегических проектов, энергетике, активизация внешнеполитического взаимодействия, расширение контактов между народами двух стран, поддержка и защита прав наших соотечественников в стране пребывания, включая туристов", – сказала официальный представитель МИД.

Дипломат выразила уверенность в том, что эти задачи впредь будут решаться эффективно и профессионально, особенно учитывая богатейший дипломатический опыт и личный вклад в реализацию внешнеполитического курса Сергея Вершинина.