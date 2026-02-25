Банки Грузии не изменят политику из-за британских санкций

Банки Грузии работали и будут работать по законам страны, несмотря на введенные санкции Великобритании в отношении грузинских телекомпаний "Имеди" и "ПосТВ", заявила президент Национального банка Грузии Натия Турнава.

Все работающие в Грузии коммерческие банки в своей работе обязаны руководствоваться Конституцией и законами страны, и введенные Великобританией санкции против грузинских телекомпаний "Имеди" и "ПосТВ" никак не скажутся на их работе, заявила сегодня президент Национального банка Грузии Натия Турнава.

"В случае возникновения коллизии между нормативным актом, принятым в другой юрисдикции, и Конституцией и законодательством Грузии, действующие коммерческие банки обязаны действовать в соответствии с нормами, установленными Конституцией и законодательством"

- Натия Турнава

Противоречия могут возникнуть из-за того, что введенные санкции предусматривают замораживание активов компаний, дисквалификацию их директоров и ограничения на предоставление трастовых услуг, но банки страны в своей работе руководствуются законодательством Грузии, и их деятельность подчиняется Конституции страны, пояснила глава Нацбанка, передает Sputnik Грузия.

Ранее о том, что государство обеспечит защиту телекомпаний, попавших под санкции Великобритании, чтобы они могли продолжать работу без ограничений, заявил и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, заверив: они сохранят обычный режим деятельности, а сотрудничающие с ними компании также получат поддержку.

Впрочем, сами компании тоже не намерены сдаваться: ранее мы писали о том, что телекомпания "Имеди" распространила заявление после того, как в отношении нее Великобритания ввела санкции – ограничения в нем названы не имеющими никакой ценности и смысла, говорится в сообщении грузинской телекомпании. "Британские санкции ничего не стоят. Единственной ценностью для телеканала Imedi является доверие грузинского народа", отметили в компании.