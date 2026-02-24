Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поделились публикациями в связи с 34-й годовщиной геноцида в Ходжалы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева поделились на своих страницах в соцсетях публикациями в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев поделился на своих страницах в соцсетях публикацией, посвященной 34-й годовщине геноцида в Ходжалы.

"26 Февраля – День Ходжалинского геноцида"

– Ильхам Алиев

Публикацией на своей странице в соцсети поделилась и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. В ней подчеркивается, что Ходжалинский геноцид представляет собой преступление против всего человечества и человечности, которое никогда не сотрется из памяти.

"Да упокоит Аллах души всех наших шехидов"

– Мехрибан Алиева