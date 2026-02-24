Дорога из России в Грузию открылась для всех

Дорожные власти Грузии полностью расчистили Военно-Грузинскую дорогу, что позволило открыть ее для всего транспортного потока, скопившегося на пункте пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии.

Всего полдня понадобилось дорожным службам Грузии, чтобы расчистить после мощного ночного снегопада единственную автотрассу, соединяющую Россию и Грузию, для всего автотранспорта, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии... разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке "Владикавказ - населенный пункт Ларс" в обоих направлениях с 11:40 мск 25 февраля"

- сообщение

Военно-Грузинская дорога закрылась для большегрузов минувшим вечером – движение по ней было ограничено с 23:00 мск 24 февраля из-за мощного снегопада в горах Грузиии связанной с ним опасности схода снежных лавин, что создавало серьезную опасность для движения грузового транспорта.

Напомним, ранее мы писали о том, что только с начала года в Северной Осетии с гор самопроизвольно сошли три десятка лавин.