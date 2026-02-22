Западные войска в Эрбиле передислоцировались в преддверии возможных ударов США по Ирану

Войска нескольких европейских стран передислоцировали свои войска из Эрбиля перед атакой США на Иран. В число этих государств, в частности, вошли Германия и Франция.

Ряд стран Европы на фоне высокой вероятности нападения Соединенных Штатов на Иран вывели или передислоцировали войска с авиабазы Эрбиль, опасаясь возможных ответных ударов со стороны Исламской Республики. Об этом сообщают информированные источники.

По их данным, это сделали Франция, Норвегия, Германия, Швеция и Италия, которые входят в возглавляемую США коалицию в Ираке, передает Middle East Eye

"Мне кажется, что на фоне передислокации войск из Эрбиля, который является вероятной целью контрнаступления, и вывода неосновного персонала из Бейрута, вероятность удара США возрастает. Многое зависит от результатов встречи в Женеве в четверг"

– Майкл Патрик Малрой, бывший заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку

Несколько источников подтвердили, что примерно половина сил коалиции в Эрбиле передислоцировалась в другие страны в качестве меры предосторожности. В то время как большинство американских и венгерских военнослужащих остались, норвежские и шведские силы, а также итальянские и французские солдаты покинули базу.