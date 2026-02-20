"Ответ будет жесточайшим": Иран выдвинул ультиматум США

В Тегеране предупреждают, что любой удар США, даже ограниченный, будет рассматриваться как акт агрессии и повлечет за собой удары по американским базам в регионе.

На фоне беспрецедентной эскалации в Персидском заливе Иран сделал резкое заявление в адрес США, пообещав "жесточайший" ответ на любую военную акцию.

Тегеран отверг возможность компромисса под давлением и подтвердил, что даже "ограниченный удар" будет считаться полномасштабной агрессией.

Риторика сторон накаляется с каждым часом на фоне переброски американских авианосцев и истечения срока ультиматума Дональда Трампа, отпустившего на переговоры "последние 10 дней".

В понедельник на брифинге в Тегеране официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи дал жесткий ответ на недавние заявления американской администрации. Комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о возможности нанесения ограниченных ударов по иранской территории, Багаи подчеркнул, что для Ирана не существует понятия "ограниченная агрессия".

"Любой удар будет рассматриваться как акт агрессии. Точка. И что касается вашего первого вопроса об ограниченном ударе, я думаю, что такого понятия, как ограниченный удар, не существует"

– Багаи

Дипломат добавил, что любое государство имеет неотъемлемое право на самооборону и ответит на нападение "жесточайшим образом".

Спецпосланник США Стивен Уиткофф в интервью Fox News выразил недоумение тем, почему Иран до сих пор не "капитулировал" перед лицом военной мощи Пентагона.

Представитель МИД Багаи напомнил, что слово "капитуляция" отсутствует в иранской культуре и литературе, а иранский народ на протяжении 47 лет требовал только достоинства, независимости и уважения суверенитета.

Нынешнее обострение стало кульминацией многомесячного противостояния. Ситуация резко ухудшилась после непрямых переговоров в Женеве, которые прошли при посредничестве Омана. Стороны сообщали о прогрессе, однако Вашингтон настаивает на расширении повестки, требуя от Ирана не только сворачивания ядерной программы, но и отказа от разработки ракетных вооружений.