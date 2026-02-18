Дума Ставрополья утвердила приоритеты развития края

Дума Ставропольского края на своем сегодняшнем заседании утвердила инвестиционные приоритеты развития края на ближайшие пять лет – бюджетные средства будут вкладываться в развитие АПК, туризма, инфраструктуры и технологий.

Власти Ставропольского края определились с приоритетными направлениями деятельности на территории региона на ближайшие пять лет, документ на своем заседании утвердили депутаты краевой думы, сообщили в управлении по информации и связям с общественностью законодательного органа.

"Утвержден Перечень приоритетных направлений инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края на 2026−2030 годы. Определены сферы, в которых будет сосредоточена государственная поддержка, и задан вектор работы по привлечению частных инвестиций на ближайшие пять лет"

– пресс-служба краевой думы

Основные бюджетные инвестиции властей будут направлены на модернизацию обрабатывающих производств, появление высокопроизводительных предприятий, создание агропромышленных производств полного цикла, внедрение в растениеводстве и животноводстве современных технологий, передает портал "Это Кавказ".

В то же время в приоритете властей останутся развитие инженерной, транспортной и логистической инфраструктуры и современной логистики, развитие возобновляемых источников энергии, а также строительство новых и реконструкция имеющихся объектов санаторно-курортного, туристско-рекреационного, спортивного и медицинского назначения.

Это позволит обеспечить обновление экономики, развитие санаторно-курортного и агропромышленного комплексов, модернизацию транспортной и энергетической инфраструктуры, что в конечном итоге позволит повысить качество жизни жителей края, прокомментировал председатель думы Николай Великдань.